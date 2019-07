Tournoi de Wimbledon: comment Meghan Markle pourrait voler la vedette à Kate Middleton

La duchesse Kate Middleton, épouse du prince William serait forcée à des retrouvailles avec l’ancienne actrice américaine Meghan Markle au tournoi de Wimbledon.

En effet, l’épouse du prince William est fan de tennis depuis son plus jeune âge. La reine Elizabeth 2 lui a même légué le patronage royal du All England Lawn Tennis and Croquet Club, qui organise le tournoi, en 2016. Cette compétition sportive, démarre lundi 1er juillet et se terminera le 14 juillet. A l’occasion, Kate risque de se faire voler son moment par Meghan Markle. Selon Entertainment Tonight, Meghan Markle sera aussi de la partie. Une troisième apparition de la duchesse de Sussex depuis la naissance du petit Archie.

Toutefois, comme l’indique une source proche de la famille royale citée par Gala, la seule chose qui pourrait empêcher Meghan d’assister au tournoi serait si « le bébé l’oblige à rester à la maison à la dernière minute ». Donc, la probabilité est très forte que les deux duchesses, se retrouvent sourire au lèvres malgré les rumeurs de conflit qui circulent depuis quelques mois entre elles.