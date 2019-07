Standard and poor’s confirme la bonne santé financière du Bénin

L’économie béninoise se porte à merveille. C’est du moins ce qu’ont confirmé standar and poor’s à travers une notation des performances économiques des certains pays.

Selon un communiqué émanant du ministère de l’économie et des finances, l’agence standar and poor’s a confirmé la notation du Bénin à B+. Cette note est assortie d’une perspective stable. Ce qui confirme que l’économie béninoise est en bonne voie. « Sur le plan de l’activité économique, l’agence maintient ses perspectives positives avec une croissance réelle du PIB à 6,5% en moyenne sur la période 2019-2022 soutenue par les investissements publics et privés, notamment dans les infrastructures et en faveur de la productivité agricole », renseigne le communiqué de Romuald Wadagni.

Par ailleurs, l’agence prévoit une augmentation des exportations grâce aux gains de productivité du secteur agricole et la modernisation du Port de Cotonou. Par- contre, l’agence confirme, s’agissant des finances publiques, la performance du Bénin en 2018 avec un déficit qui s’est établi à 3,9% du PIB contre des projections initiales à 4,7% du PIB. « L’agence projette une réduction progressive du déficit budgétaire qui confirmerait la poursuite de la consolidation budgétaire sur la période 2019-2022. Cette tendance sera portée par un accroissement des recettes publiques en raison d’une activité économique plus forte, de meilleures performances dans la filière coton, et des réformes visant à une meilleure collecte de l’impôt avec la modernisation de l’administration fiscale et des douanes », se réjouit le ministère des finances.

Le Bénin dans la cour des grands?

Le rêve risque de devenir réalité. Car, l’agence annonce des perspectives alléchantes pour le Bénin. Elle prévoit « un niveau largement en dessous du plafond communautaire de la zone UEMOA qui est de 70% du PIB » entre 2019 et 2022. Mais avant d’atteindre ce stade, il convient de rappeler que le Bénin est logé en seconde position parmi les pays africains, au même niveau que le Sénégal et le Kenya.