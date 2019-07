« Sessi est entrain de revenir… » Michel Dussuyer sur le match contre le Cameroun

Le sélectionneur béninois, Michel Dussuyer, en conférence de presse traditionnelle avant tout match ce lundi 1er juillet, semble confiant. Certes, il reconnaît la suprématie (sur papier) des Lions indomptables. Mais, il entend mettre toutes les chances de son côté en travaillant davantage avec le Onze national.

Le coach de l’équipe nationale, dans son plan de match contre le Cameroun, rêve de positionner les joueurs qui ont véritablement mouillé le maillot contre la Guinée-Bissau. Il sait et ne se le cache pas que le Cameroun est non seulement un pays de football mais aussi et surtout le champion en titre du continent. La rencontre, les statistiques prises en compte, est défavorable pour Sessègnon et ses coéquipiers. Cependant, envisage le coach, ses poulains vont faire une surprise agréable. « Nous savons que ça va être compliqué, mais ça reste un match de football. Le match contre la Guinée Bissau est déjà du passé pour nous. Nous avons à cœur de faire du résultat face aux champions en titre d’Afrique », confie-t-il.

Cependant, Dussuyer se donne un courage qui sera peut-être payant à la fin du match. Il croit en une probable qualification pour le second tour. Et pour y arriver, des sacrifices s’imposent. Alors que Sessi D’almeida a dégringolé en performance samedi dernier face aux Bissau-Guinéens, le sélectionneur l’observe avec attention histoire de savoir s’il y a lieu de le reconduire ou de le remplacer par un autre jeune plus en jambe. Voilà pourquoi Michel Dussuyer va déclarer: « Sessi est entrain de revenir. J’attends la séance de ce soir pour avoir une idée définitive sur lui ».