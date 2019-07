Emily Ratajkowski très malade? Sa photo qui choque ses fans

Les fans de Emily Ratajkowski s’inquiètent et se demandent si leur star n’est pas malade.

Connue comme l’une des mannequins les plus en vogue, Emily Ratajkowski affole les réseaux avec sa plastique plus que parfaite. Mais depuis quelques jours, elle fait parler d’elle à cause de son état de santé. En effet, Emily Ratajkowski a publié une nouvelle photo sur Instagram. Plutôt que de se réjouir, les fans la jugent malade. « Pourquoi elle a une ligne au centre du ventre ???? », « D’un point de vue anatomique, comment elle peut avoir un ventre vers l’intérieur ? », « Cette nana ne mange pas », « Elle me fait vraiment mal ». ont commenté les internautes.

Et pourtant, il y a quelques jours, Emily Ratajkowski fêtait son 28ème anniversaire avec les gens qu’elle aime. La jeune femme est aussi reconnue pour ses revendications féministes. N’hésitant pas à se montrer souvent dénudée sur les réseaux sociaux. Elle assume complètement et revendique haut et fort avoir le droit de le faire.