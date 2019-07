Donald Trump: sa fille Ivanka sévèrement malmenée au sommet du G20 (vidéo)

La fille aînée de Donald Trump, président des États-Unis a été filmée en train de tenter de participer à une conversation avec la première ministre britannique Theresa May , le président français Emmanuel Macron et le premier ministre canadien Justin Trudeau. La vidéo publiée par le gouvernement français a capturé l’ensemble de l’échange. Même si Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international, n’a pas eu besoin de s’exprimer, ses réactions face à la tentative de diplomatie internationale de Trump sont devenues virales.

En effet, selon The Mirror, dans les 19 secondes de séquences du sommet du G20 à Osaka publiées par le palais de l’Élysée, on peut entendre Macron en train de terminer une phrase sur la « justice sociale ». Trump intervient avec « c’est sûr » ou « c’est tout ». « Dès que vous commencez à parler de l’aspect économique, beaucoup de personnes se mettent à l’écoute sans écouter autrement. » a répondu May à Macron. « Commence à écouter », fait écho Trump. « Et même chose du côté de la défense, je pense, pour ce qui est du genre de … », réagit May en faisant des gestes avec ses mains avant de s’éloigner.

It may be shocking to some, but being someone’s daughter actually isn’t a career qualification.

It hurts our diplomatic standing when the President phones it in & the world moves on.

The US needs our President working the G20. Bringing a qualified diplomat couldn’t hurt either. https://t.co/KCZMXJ8FD9

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 30, 2019