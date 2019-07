« Deep Nude »: Une application pour déshabiller les femmes provoque un tollé

Après avoir été utilisée par près de 500 000 personnes en seulement quelques jours, l’application estonienne baptisée Deep Nude n’est plus. La raison ? Elle permettait de déshabiller virtuellement des femmes provoquant à juste titre un véritable tollé.

L’intelligence artificielle n’est pas toujours une bonne idée. Et pour cause. Une application baptisée Deep nude s’est servie de cette nouvelle technologie très réaliste pour déshabiller virtuellement des femmes pour les voir nues. En effet, elle permet à ses utilisateurs de prendre en photo des femmes pour ensuite insérer numériquement des corps nus sur leurs vêtements. Résultat ? L’illusion est troublante tant les algorithmes de Deep nude ont des données innombrables de clichés de femmes dénudées.

Le site web hébergeant ce programme s’est rapidement mis à tomber en panne par la suite. DeepNude a alors indiqué qu’il n’était plus disponible parce qu’ils ne s’attendaient pas à une telle affluence.

500 000 téléchargements au lancement

Malgré les 500 000 téléchargements émis à son lancement, l’application Deep Nude, qui n’existe qu’en version féminine, a suscité un véritable tollé sur la toile à l’heure où internet et les réseaux sociaux véhiculent déjà d’innombrables images nues ou pornographiques sans consentement. « Nous n’aurions jamais imaginé que cela deviendrait viral et (que) nous ne serions pas en mesure de contrôler le trafic », ont déclaré les créateurs situés en Estonie. De son côté, l’organisation Cyber Civil Rights Initiative, spécialisée dans la lutte contre la pornographie « non consensuelle » s’est scandalisée sur Twitter : « C’est une invention affreusement destructrice et nous espérons que vous subirez bientôt les conséquences de vos actes ».

“The algorithm only works with women…”-the app’s creator, also quoted saying, “I’m not a voyeur, I’m a technology enthusiast.” This is a horrifically destructive invention and we hope to see you soon suffer consequences for your actions. https://t.co/o6rjOxQBnO — CCRI (@CCRInitiative) June 27, 2019

Mary Anne Franck, la présidente de l’association et engagée pour les droits sur internet a rajouté dans un communiqué : « Le but de cette application était de satisfaire les fantasmes prédateurs et grotesques d’hommes lamentables. »

It's good that it's been shut down, but this reasoning makes no sense. The app's INTENDED USE was to indulge the predatory and grotesque sexual fantasies of pathetic men. @CCRInitiative @daniellecitron @cagoldberglaw https://t.co/pX4j87qEQ2 — Mary Anne Franks (@ma_franks) June 28, 2019

Bien heureusement, l’application a donc été fermée au bout de 24 heures pour éviter une utilisation dangereuse pour certaines femmes.

Plus tard, toujours sur Twitter, ses développeurs ont publié un texte pour indiquer qu’ils retiraient leur application, tout en justifiant leur démarche. «Nous avons conçu ce projet il y a quelques mois dans le but de divertir ses utilisateurs. Nous ne faisions que quelques ventes chaque mois, de façon contrôlée. Honnêtement, l’app n’est pas incroyable, elle ne fonctionne qu’avec certaines photos. Nous ne pensions jamais qu’elle deviendrait virale et que nous ne serions plus en mesure de contrôler le trafic. Nous avons grandement sous-estimé l’intérêt à son égard», ont expliqué ses créateurs.

Ces derniers ont ajouté que les probabilités que les gens fassent une mauvaise utilisation de DeepNude étaient trop élevées. «Nous ne souhaitons pas faire de l’argent de cette façon.»

Quiconque s’est procuré l’application sera remboursé, ont assuré ses créateurs, ajoutant qu’il n’y aurait pas de nouvelles versions disponibles. Ils ont aussi demandé à ceux qui en possèdent une copie de ne pas la partager.