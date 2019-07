Coupe du Monde : deux américaines mènent la course au classement des buteuses

Les 2 stars américaines à savoir Alex Morgan et Megan Rapinoe mènent la danse au classement des buteuses à égalité avec l’Anglaise Ellen White et l’australienne Samantha Kerr(5 buts).

La coupe du monde féminine 2019 de football tire vers sa fin. Après les 8e , la phase des demi-finales sera marquée par deux affiches. L’Angleterre et les Etats-Unis, s’affronteront ce mardi (21h), à Lyon. Mercredi, les Pays-Bas seront opposés à la Suède (21h), toujours au Groupama Stadium. Cette phase des demi-finales va certainement influencer le classement des buteuses de cette coupe du monde féminine puisque les potentielles candidates dans cette course sont encore présentes. En effet, Alex Morgan, qui n’a plus marqué dans cette Coupe du monde féminine de football 2019 depuis son quintuplé lors du premier match des USA face à la Thaïlande, est toujours en tête du classement des buteuses, mais a été rejointe par sa compatriote Megan Rapinoe et l’Anglaise Ellen White avec qui, elles croiseront les crampons mardi prochain en demi-finale. Ces trois joueuses sont également à égalité avec l’Australienne Sam Kerr (5 buts). On retrouve ensuite la Brésilienne Cristiane et la Française Wendie Renard avec 4 buts au compteur.