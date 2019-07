Canada: Un caricaturiste assure avoir été viré à cause d’une caricature de Trump devenu virale

Trump descend de sa voiturette, un club de golf à la main, et s’adresse aux deux cadavres sur son chemin : « Ça ne vous dérange pas si je joue ? » Ce dessin, dénonciation de l’indifférence du président américain à l’égard des migrants, s’inspire d’un drame qui a ému à travers le monde : la noyade d’un père et de son jeune enfant de 2 ans, retrouvés morts alors qu’ils tentaient de franchir la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis.

Le caricaturiste Michael de Adder n’en a aucun doute : ce dessin, diffusé mercredi sur son compte Twitter et vite devenu viral, lui a coûté sa place. Le dessinateur indique en effet avoir perdu son contrat avec Brunswick News, le principal groupe de presse de cette province de l’est du Canada – il en était pourtant le collaborateur depuis dix-sept ans. Selon lui, les pressions étaient récurrentes : « J’en étais rendu au point que je n’osais plus proposer aucune caricature de Trump », indique-t-il aussi sur son compte Twitter.

« Mais dans les deux dernières semaines, j’ai dessiné Trump trois fois. Deux dessins sont devenus viraux et le troisième a eu l’effet d’une supernova, et, un jour plus tard, j’étais viré. Et ce n’est pas tout, les dessins qui étaient programmés n’ont pas été publiés. Tirez-en vos propres conclusions. »

But in the past 2 weeks I drew 3 Trump cartoons. 2 went viral and the third went supernova and a day later I was let go. And not only let go, the cartoons they already had in the can were not used. Overnight it was like I never worked for the paper. Make your own conclusions.

— Michael de Adder (@deAdder) July 1, 2019