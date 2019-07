CAN Egypte 2019: les éléphants s’offrent les Braves Warrios et filent en huitième

Les éléphants de la Côte d’ivoire ont décroché ce lundi 1er juillet leur ticket qualificatif pour les huitièmes de finale de la CAN Egypte 2019. En dominant la Namibie sur un score fleuve de 4-1, les poulains d’Ibrahima Camara ont confirmé leur statut de favori.

Mis en difficultés dès les premières minutes du jeu, il aura fallu la 39ème minute de jeu pour que Max-Alain Gradel ouvre la marque 1-0. Après la pause, les éléphants se sont montrés plus menaçants en s’offrant un second but à la 58ème minute avant de se faire surprendre à la 71è par sur une mauvaise relance du gardien du TP Mazembé Sylvain Gbohouo. A 2-1, les Braves Warriors reprennent confiance et espèrent engranger les 3 points pour se faire une place probable en huitième.

Malheureusement, l’expérience a rapidement faire la différence en moins de cinq minutes. L’attaquant Wilfried Zaha très monstrueux depuis le début du match se voit récompenser sur une frappe à la 84ème avant que le remplaçant Maxwell Cornet à moins d’une minute de la fin du temps réglementaire scelle définitivement le sort de leurs adversaires. Décevante face aux lions de l’Atlas, la Côte d’ivoire revient de très loin et se relance dans ce tournoi continentale. Avec cette victoire, les éléphants sont deuxièmes de la poule D derrière le Maroc qui totalise 9 points en trois matchs.