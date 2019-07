CAN 2019 : Voici ce que Steve, Dussuyer, Bahoken et Seedorf ont dit en conférence de presse

Le Bénin joue le Cameroun, ce mardi 2 juillet 2019 au stade International d’Ismaïlia. A 24 heures du match, comme il est de coutume, Steve Mounie et Michel Dussuyer et leurs homologues du Cameroun ont animé la Conférence de presse d’avant match.

L’attaquant de Huddersfield présent en conférence aux côtés de Michel Dussuyer rassure le peuple béninois que le manque de réalisme contre les Bissau-guinéen ne veut pas dire que le Bénin manque de buteurs. » (…) On n’a pas le temps de gamberger sur le match nul face à la Guinée-Bissau. On a déjà réalisé des performances face à des grandes équipes africaines comme l’Algérie. Alors on peut le faire. Il n’y a pas un problème d’efficacité dans l’équipe. Ce n’est pas parce qu’il y a eu une fausse note lors du match précédent qu’on va penser que les attaquants béninois ne sont pas capables de marquer. », a-t-il dit dans des propos relayés par Cafonline.

On retient de Michel Dussuyer, sélectionneur du Bénin le respect pour les Champions d’Afrique, mais pas de crainte. » Tous les matches, on les joue pour gagner même si les adversaires sont d’un calibre différent. L’important est de récupérer et je suis sûr que mes joueurs seront prêts. « , a rassuré l’ancien gardien de l’AS Cannes. Dussuyer pense se projeter dans la durée.

Pour Stéphane Bahoken, attaquant, camerounais, c’est bien que l’équipe joue sur un stade auquel il est habitué (Ismaïlia Stadium). Le buteur Angevin, vise les trois points. » …on veut finir premiers. On ne calcule pas, ce sont les trois points que nous visons. »

Être le meilleur troisième n’intéresse pas Clarence Seedorf, sélectionneur du Cameroun.

» Etre meilleur troisième ne nous intéresse pas. Nous entrons sur le terrain pour gagner le match. Bien sûr, lors des dernières minutes du dernier match, on a augmenté le rythme pour essayer de gagner. », a laissé entendre le sélectionneur camerounais. Ce dernier a reconnu que chaque adversaire est différent. « La pression ne fait pas partie de notre vocabulaire. Pour nous, il s’agit de passion et de bonheur d’être sur le terrain même si notre objectif est de gagner. », a rapporté le média de la CAF.