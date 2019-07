CAN 2019 : six pays déjà au second tour

Les troisièmes matchs des groupes A et B permettent de retenir 6 pays au second tour.

L’Égypte et l’Ouganda tirent leurs épingles dans le groupe A. Alors que dans le groupe B, le Nigeria accompagne le Madagascar (pour une première participation, les Barea se retrouvent au second tour avec une victoire historique contre le Nigeria ). En attendant la fin de la troisième journée dans les poules C et D, l’Algérie et le Maroc ont déjà poinçonné leur billet pour le second tour.

En position de meilleur troisième

La particularité de cette CAN 2019, c’est le repêchage des quatre équipes en position de meilleures troisièmes. Ainsi, à l’étape actuelle, la RDC (GA) avec 3 points est en mode sursis. De même que le Kenya (G C), l’Afrique du Sud (GD). Le premier heureux en position de meilleure troisième, c’est la Guinée Conakry qui a terminé ses matchs de groupes avec 4 points dans le groupe B.

Le Benin, le Ghana dans le groupe F, l’Angola dans la poule E lorgnent la qualif. Ce qui donne du piquant aux derniers matchs de groupe. Les Écureuils doivent soit battre le Cameroun, soit s’offrir un nul, tout sauf la défaite. En somme, les coéquipiers de Sessegnon n’ont pas leur destin en main.

Vous croyez qu’on pourrait avoir d’autres surprises ?