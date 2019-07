CAN 2019 – Qualification du Madagascar en 8e: le Président Andry Rajoelina s’envole pour l’Égypte

L’équipe nationale de foot malgache, Barea, s’est qualifiée pour les 8e de finale de la CAN en battant le Nigeria 2 à 0, dimanche 30 juin. Au cours d’un appel vidéo-conférence avec ses ambassadeurs, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, a affirmé qu’il sera présent en Égypte lors du match des huitièmes de finale.

Pour leur toute première participation à la Coupe d’Afrique des nations (CAN), la sélection malgache a créé l’exploit en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Une qualification historique qui a déchaîné la passion de toute une nation. Et pour garder cette passion pour la suite de la compétition, le gouvernement malgache a mis les petits plats dans les grands !!! Le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina sera présent en Egypte.

Selon les informations de la Présidence et rapportées par Afriquepanorama, un avion spécial devrait transporter des supporters malgaches qui rêvent d’assister à un match des Barea, notamment les huitièmes de finale. L’avion spécial s’envolera le samedi 6 juillet 2019 à l’aéroport d’Ivato pour l’Égypte. En effet, cet Airbus A380 transportera 470 personnes qui voudront soutenir les Barea lors du match des huitièmes de finale, nous rapporte Afriquepanorama.

En outre, le coût du voyage aller-retour s’élève à 2.200.000 ariary, soit 600 dollars ; incluant , le transport en partant de l’aéroport jusqu’au terrain d’Alexandrie, la nourriture, le ticket pour voir le match. Le gouvernement malgache prend en charge toutes les préparations des différents dossiers, passeport, visa…. En période ordinaire pour le seul billet d’avion, il faudra débourser environs 1000 dollars. Une aubaine!

Au cours de leur dernier match, dominateurs en terme de possession, les Super Eagles se sont heurtés à la fougue et à la réussite des Malgaches, qui en ont profité pour les déloger de la première place et conforter leur qualification pour les huitièmes après leur nul face à la Guinée (2-2) et leur victoire face au Burundi (1-0). Ils affronteront, le 7 juillet prochain, le meilleur troisième du groupe A, C ou D.