Can 2019: propos de quelques joueurs béninois avant le match contre le Cameroun

A la veille du match décisif des Ecureuils à la 32è édition de la coupe d’Afrique des nations, certains poulains de Michel Dussuyer se sont prononcés sur les plateformes digitales. Ils se disent confiants et promettent remporter le match contre le champion d’Afrique, le Cameroun. Morceaux choisis:

Stéphane Sessegnon, capitaine du Bénin: «On n’a pas d’autre choix…»

«Contre la Guinée Bissau, ça n’a pas été facile. C’est une équipe qui joue entre-eux. On a beaucoup essayé…Le peu d’occasions qu’on a pu avoir, je pense qu’avec un peu de lucidité, on aurait pu faire la différence. Un point, ça nous permet d’y croire pour la suite. Tout est possible dans cette compétition. Donc le football, c’est ça. Il faut y croire. Nous, on n’a plus de choix face à une équipe camerounaise qui voudra nous battre pour finir première de ce groupe, et nous aussi, pour continuer l’aventure. Donc, il va falloir qu’on batte cette équipe du Cameroun. On sait que ça ne serait pas facile mais aujourd’hui, on n’a pas d’autre choix que d’y croire et de penser à ça. Ça va être la guerre. Parce que, ce que nous, on est venu chercher, ça passera peut être par ce match contre le Cameroun.»

Olivier Verdon, défenseur des Ecureuils du Bénin: «Il y a une finale qui se joue dans trois jours»

«Oui! On est déçu du match face à la Guinée Bissau. C’est normal. On aurait mérité de gagner ce match…Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Bon, on ne se décourage pas. On sait qu’il y a une finale qui se joue dans trois jours contre le Cameroun et on va bien se préparer. On a démontré à plusieurs matches qu’on était capable de faire de grandes choses. Comme je l’ai dit, on n’a peur de personne. On sera présent contre le Cameroun. On n’a pas peur de cette équipe. On les respecte. Parce qu’on sait que c’est une très bonne équipe. C’est l’équipe championne d’Afrique en titre. On va aborder le match sereinement.»

Emmanuel Imorou, latéral gauche des Ecureuils du Bénin: «On voulait gagner ce match…»

«Forcément qu’on est déçu. On voulait gagner ce match. On était face à une équipe qui était regroupée derrière. Une équipe qui attendait et qui cherchait le match nul. Malheureusement, c’est comme ça, on a pris qu’un point. Il reste quand même un match face au Cameroun. On va faire ce qu’il faut pour pouvoir nous qualifier. Ça se complique. Oui et non. C’est une Coupe d’Afrique. Comme je l’ai dit, ça reste un match. Jusqu’à maintenant, on n’a pas encore perdu. Face au Cameroun, on verra ce que ça va donner.»