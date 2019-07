CAN 2019 : meilleurs buteurs et …

Huit joueurs, avec chacun deux réalisations sont en courses pour le soulier d’or de la CAN 2019 en Egypte. Ceci en attendant les huit derniers matchs de groupe.

Mickaël Poté, Ahmed El Mohamady, Mohamed Salah, Mohamed Yattara, Michael Olunga, Carolus Andriamatsinoro, Emmanuel Okwi et Cédric Bakambu ont une réalisation de plus que d’autres dans cette course à la succession du congolais Junior Kabananga. Ce dernier avec 3 réalisations, lors des phases de poule a été l’heureux meilleur buteur de la CAN 2017.

Sur ce, Mickaël Poté, Ahmed El Mohamady, Mohamed Salah, Mohamed Yattara, Michael Olunga, Carolus Andriamatsinoro, Emmanuel Okwi et Cédric Bakambu pour ceux qui ont encore un match à jouer auront à cœur de se mettre sous le feu des projecteurs. Ces huit joueurs sont issus de 7 pays en l’occurrence le Bénin, l’Égypte, la Guinée, le Kenya, le Madagascar, l’Ouganda et la RD Congo.

L’Ougandais Farouk Miya est le meilleur passeur après les 28 matchs du tournoi dont trois à titre personnel. Cependant, 53 buts ont déjà été inscrits.