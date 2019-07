CAN 2019-Match Bénin-Cameroun: Dussuyer reconnaît la force des lions, mais…

Dans le cadre de la troisième journée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 qui se déroule en Egypte, les Écureuils du Bénin affrontent les lions indomptables du Cameroun cet après-midi du mardi 02 juillet 2019. Il s’agit d’un match décisif comptant pour la qualification au second tour de la compétition. L’entraîneur Michel Dussuyer est conscient de la supériorité du Cameroun, mais ils promettent la victoire aux supporters Béninois.

Après deux matchs nuls successifs, les Écureuils du Bénin se retrouvent dans une situation un peu compliquée pour leur qualification au second tour. En effet, la survie de l’équipe dans cette CAN dépend de l’issue du match contre le Cameroun qui s’annonce très compliqué. Champions en titre, les lions indomptables détiennent le statut de favoris dans cette confrontation. Un statut conforté par les statistiques qui les mettent largement en tête des Écureuils.

Mais selon Michel Dussuyer, rien n’est joué d’avance. A l’en croire, même si les Camerounais sont d’un calibre supérieur; ses joueurs sont préparés pour remporter la victoire ce soir. « On a beaucoup de respect pour cette équipe du Cameroun. C’est le champion d’Afrique qu’on affronte. On a du respect; mais on a pas de crainte non plus. Le Cameroun est d’un calibre supérieur au notre; mais chaque fois quand on rentre sur le terrain c’est pour gagner. Et ça sera encore le cas », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse d’avant match.