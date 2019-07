CAN 2019 : Aliou Cissé recadre l’entraîneur du Kenya

En conférence de presse d’avant match Sénégal-Kenya, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga a recadré l’entraîneur du Kenya pour ses mots qu’il a jugés déplacés à l’endroit de l’équipe sénégalaise.

Présent hier en conférence de presse, Nicolas Migné, le sélectionneur français du Kenya, a évoqué une faiblesse potentielle du Sénégal, son adversaire du jour dans cette CAN 2019 : «On sait que de temps en temps, dans la mentalité des joueurs sénégalais, il peut y avoir quelques faiblesses, j’espère que ce sera le cas face à nous, sous la pression », a-t-il expliqué, avant de préciser : « Mais après si la machine fonctionne bien, ça peut aussi faire très mal à l’adversaire ». A ses mots, Aliou Cissé a perdu sa tolérance. L’entraîneur du Sénégal n’est pas allé du dos de la cuillère pour recadrer son homologue de l’équipe nationale du Kenya : « Souvent, mes homologues ont tendance à parler de nous, qu’ils s’occupent d’eux, qu’ils s’occupent de leurs équipes », a-t-il rétorqué devant la presse. Qu’est-ce qu’il connaît de la mentalité du Sénégal ? Qu’est-ce qu’il connaît de notre peuple ? Comment peut-il dire que l’on n’a pas de mental ? » S’interroge Aliou Cissé.

Logés dans le groupe C, le Sénégal et le Kenya comptent aux stats 3 points chacun et se classement respectivement 2e et 3e derrière l’Algérie (6 points). La Tanzanie avec zéro unité se contente de la dernière place.