Brigitte Macron a encore frappé: la first Lady dans un look totalement déjanté au Japon (Photo)

C’est une Brigitte Macron Ultra lookée que jamais que l’on a retrouvé, vendredi 28 juin, au Japon pour l’ouverture du G20 en présence de tous les chefs d’Etat.

Mercredi 26 juin 2019, Brigitte et Emmanuel Macron se sont trouvés au Japon dans le cadre du sommet du G20 qui s’est tenu à Osaka les 28 et 29 juin. Avant de retrouver les autres dirigeants, dont Donald Trump, le président français a effectué une visite officielle le 27 juin, accompagné de son épouse.

Et au pays du Soleil Levant, Brigitte Macron a de nouveau fait une apparition irréprochable et ultra-stylée ! L’ancienne professeure de Lettres et de théâtre a mis un peu de gaieté (et surtout de couleur) dans une assemblée où les costumes gris et noirs sont rois. Pas de bleu marine ou de rouge, mais une tenue à la couleur très vitaminée. Toujours fidèle à ses robes courtes, la femme d’Emmanuel Macron a jeté son dévolu sur un modèle satiné orange abricot. Un choix judicieux qui a scotché tout le monde !

Comme nous le rapporte Femmeactuelle, La First Lady a adopté un look totalement déjanté. Les cheveux remontés en un élégant chignon bas et la peau dorée, Brigitte a illuminé l’assemblée par sa tenue pétante. Dans son incroyable dressing fait sur mesure par Nicolas Ghesquière, le directeur artistique de Louis Vuitton, la Première dame a choisi une petite robe en satin orange abricot courte et à col montant zippé sur les côtés.

Un modèle qui lui allait comme un gant tant il soulignait sa silhouette longiligne et dévoilait son incroyable jeu de jambes. Reconnue pour son style aussi bien sobre que chic, elle a chaussé une paire d’escarpins en vernis noir faisant écho à sa minaudière fermée d’un bijou étincelant de mille feux. Niveau bijoux, Brigitte a joué la carte de l’accumulation en superposant des bagues aux pierres violettes. La locataire de l’Elysée a de nouveau créé la fascination au près de la presse internationale.