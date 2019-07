Bon à savoir: ces 21 règles sociales pourraient vous être utiles

Pour vivre de façon harmonieuse dans toute société, il est souhaitable de distinguer les comportements et les attitudes, qui sont conformes aux attentes, des comportements et attitudes qui sont jugés déviants. Pour ce faire, il faudra mettre en pratique chaque fois que le besoin se faire sentir, l’ensemble des mœurs et règles permettant l’intégrité et le savoir-vivre.

20 règles sociales pouvant vous aider

1. Ne téléphonez pas plus de deux fois à une personne. S’ils ne répondent pas à votre appel, présumez qu’ils doivent s’occuper de quelque chose d’important;

2. Rendez l’argent que vous avez emprunté avant même que l’autre personne se souvienne de vous l’avoir prêté. Cela montre votre intégrité et votre caractère. Il en va de même pour les parapluies, les stylos et les boîtes à lunch.

3. Ne commandez jamais le plat onéreux du menu quand quelqu’un vous prépare un déjeuner ou un dîner. Si possible, demandez-leur de commander leur choix de nourriture pour vous;

4. Ne posez pas de questions délicates telles que « Oh, donc tu n’es pas encore marié? » Ou « Tu n’as pas d’enfants » ou « Pourquoi n’as-tu pas acheté une maison? » Ou pourquoi n’achetez-vous pas une voiture ? Pour l’intérêt de Dieu, ce n’est pas votre problème;

5. Ouvrez toujours la porte pour la personne qui vient derrière vous. Peu importe qu’il s’agisse d’un gars ou d’une fille, senior ou junior. Vous ne devenez pas petit en traitant bien quelqu’un en public;

6. Si vous prenez un taxi avec un ami et que celui-ci paie maintenant, essayez de payer la prochaine fois.

7. Respectez les différentes nuances d’opinions. Rappelez-vous que ce qui est pour vous 6 apparaîtra 9 à quelqu’un en face de vous. En outre, le deuxième avis est bon pour une alternative;

8. Ne jamais interrompre les gens en train de parler. Permettez-leur de le verser. Comme ils disent, écoutez-les tous et filtrez-les tous;

9. Si vous taquinez quelqu’un et que celui-ci ne semble pas en profiter, arrêtez-le et ne le faites plus jamais. Cela vous encourage à en faire plus et cela montre à quel point vous êtes reconnaissant;

10. Dites «merci» quand quelqu’un vous aide.

11. Eloges en public. Critiques en privé;

12. Il n’y a presque jamais de raison de commenter le poids de quelqu’un. Dites simplement: «Vous avez l’air fantastique.» S’ils veulent parler de perdre du poids, ils le feront.

13. Lorsque quelqu’un vous montre une photo sur son téléphone, ne faites pas glisser votre doigt vers la gauche ou la droite. Vous ne savez jamais quelle est la prochaine étape;

14. Si un collègue vous dit qu’il a un rendez-vous chez le médecin, ne demandez pas pourquoi, mais dites simplement: «J’espère que vous allez bien». Ne les mettez pas dans la position inconfortable de devoir vous dire leur maladie personnelle. S’ils veulent que vous sachiez, ils le feront sans votre curiosité;

15. Traitez le nettoyeur avec le même respect que le PDG. Personne n’est impressionné par le fait que vous puissiez être impoli avec une personne inférieure à vous, mais les gens le remarqueront si vous la traitez avec respect.

16. Si une personne vous parle directement, regarder votre téléphone est impoli;

17. Ne donnez jamais de conseils tant qu’on ne vous l’a pas demandé.

18. Lorsque vous rencontrez quelqu’un après un long moment, ne lui demandez pas son âge et son salaire;

19. Faites attention à vos affaires à moins que quoi que ce soit ne vous concerne directement – restez en dehors de cela;

20. Enlevez vos lunettes de soleil si vous parlez à quelqu’un dans la rue.

C’est un signe de respect. Le contact visuel est aussi important que votre discours.

21. Ne parlez jamais de vos richesses au milieu des pauvres. De même, ne parlez pas de vos enfants proche des stériles.