Bénin vs Cameroun: l’optimisme béat de Michael Poté

Le Bénin joue le Cameroun demain mardi 2 juillet. Après les deux premiers matchs nuls, tous les espoirs semblent perdus pour les supporteurs béninois. Mais les joueurs restent confiants et croient en une probable victoire face au tenant du titre.

Sur sa page Facebook, l’attaquant béninois Michael Poté, toujours optimiste, croit en une qualification de son équipe. Après avoir fait piètre figure devant une Guinée Bissau visiblement redoutable, les poulains de Michel Dussuyer promettent encore du miracle au public qui devient de plus en plus exigeant. Michael Poté, certainement conscient de la déception de ses fans, a tenté de leur donner une assurance. « Il faut attendre mardi et vous allez voir… », a-t-il lancé aux supporters.

Revenant sur le match de tous les espoirs, celui ayant opposé le Onze national aux Bissau-Guinéens, l’international béninois rappelle que « ce n’est pas parce qu’on n’a pas battu la Guinée Bissau qu’on n’y arrivera pas. C’était le match le plus difficile. On l’avait dit et on le savait. On n’a pas perdu. Ça, c’est important aussi. On est encore dans la compétition. Ça reste un match. Vous verrez. Beaucoup de personnes pensent que, voilà, c’est fini et tout ». Il reste confiant lorsqu’il dira « ce n’est pas fini ».

Un défi à relever…

Michael Poté lance un défi aux Lions indomptables. Il croit que ça va être difficile pour les deux formations mais qu’à l’arrivée le Bénin pourra tirer son épingle du jeu. « Le Cameroun n’est pas encore qualifié. Ça rend la tâche plus difficile pour nous comme ça rend la tâche aussi difficile pour eux. Je pense qu’ils nous ont bien observés pendant ces deux matches. On est une équipe qui va être aussi très difficile pour eux. Moi, je sais que j’y crois. On y croit tous. Je peux vous garantir qu’on y croit. On va les déranger quoi qu’il arrive. On va leur montrer qu’on n’est pas venu ici pour rien », va-t-il se convaincre.