Bénin – Violences à Tchaourou et à Savè: Azannaï exige une enquête internationale

Les violences post-électorales observées à Tchaourou et Savè avec son corollaire de perte en vies humaines ne peut être passé sous silence. Une enquête internationale doit situer les responsabilités du carnage enregistré dans ces localités du pays. c’est l’une des exigences du ministre Candide Azannaï lors de sa dernière conférence de presse.

La crise politiques observéé au lendemain des élections législatives du dimanche 28 Avril 2019 ne peut pas passer par perte et profit. L’ancien ministre délégué chargé de la défense nationale, Candide Azannaï est revenu sur la question lors de sa dernière conférence de presse tenue le jeudi 27 Juin 2019 dans le siège de son cabinet privé. Au cours de cette séance explicative qu’il a tenue en face des professionnels des médias, le président du parti Restaurer l’Espoir est revenu sur la nécessité d’une enquête indépendance pour faire toute la lumière autour des violences de Tchaourou et de Savè. Cette enquête doit être faite selon le conférencier par les institutions internationales de défense des droits de l’homme.

Pour cet ex-collaborateur du président de la république entré en opposition à sa gouvernance politique après sa démission du gouvernement, il n’est simplement pas possible qu’on ne puisse faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles certains concitoyens ont perdu la vie sous des balles réelles de l’armée. « Nous devons agir pour que plus jamais le recours aux armes ne soit plus la seule issue du pouvoir pour s’opposer à la volonté générale. Nous devons interdire cela au Bénin » a-t-il martelé au cours de sa conférence de presse. Pour le conférencier, c’est de cela qu’il s’agit et non d’une discussion avec un pouvoir qui a fait l’option de la dictature.