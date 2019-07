Bénin: le groupe « La cité de l’Immaculée » définitivement supprimé par Mgr. Houngbédji

Le groupe de prières « La Cité de l’Immaculée » n’existe plus. Après l’avoir été suspendu pour six mois pour diverses dérives, Monseigneur Roger Houngbédji vient de sceller le sort de ce groupe en mettant fin à son existence après la période d’observation et de repentance.

Le groupe « La Cité de l’Immaculée » connu sous le slogan « Awadjidjè kêkê » vient d’être supprimé par l’archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Houngbédji. Cette décision vient plus de six mois après le décret de suspension pris le 13 Novembre 2018 pour suspendre ses activités durant un temps d’observation de six mois. Au terme de ce temps accordé aux responsables du groupes pour suivre des formations en théologie et pour mieux connaître les dogmes de l’Eglise catholique romaine, Monseigneur Roger Houngbédji est arrivé à la suppression pure et simple de ce groupe de prière. C’est par un décret en date du 21 juin 2019 portant les signatures du chancelier Père Eloi Fadonougbo et l’Archevêque de Cotonou Roger Houngbédji que l’Eglise catholique du Bénin a décidé de mettre fin aux activités du groupe.

Dans le décret de suppression, les autorités ecclésiales estiment que c’est à l’église en tant que corps du Christ qu’est dévolu la mission de rédempteur bien que cette mission nous demande un engagement généreux, ce serait une erreur de la comprendre comme une tâche personnelle héroïque. Il est en effet reproché aux responsables de ce groupe de prière de se donner trop liberté dans leurs pratiques de dévotion, de s’écarter de la théologie de l’Eglise catholique romaine. Le décret de suppression de ce groupe de prière le raie définitivement disparaître de la liste des mouvements, associations et groupes de prières et d’actions catholiques participant à la mission du Christ dont l’église est le dépositaire.