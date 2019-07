Benin 0-0 Guinée-Bissau : notes des joueurs, Adenon homme du match

Au lendemain du match nul et vierge 0-0, la rédaction vous propose les notes des joueurs béninois. Adenon avec 7 points a la meilleure note et désigné homme du match. Sans oublier que le véritable homme du match est le Bissau-guinéen Piqueti Djassi Brito silva (Piqueti).

FARNOLLE 5 : A passé une belle soirée. Un peu de frayeur notamment à la frappe 88e de Jorghinho.

BARAZE 4 : A joué que sur ses forces. Il aurait pu gagner quelques mètres avant ses centres. Il a été mieux lors du premier match.

IMOROU 4 : A joué sur ses forces, n’a pas été extraordinaire comme arrière moderne.

KHALED 7 : plus qu’un bison, il a empêché plusieurs balle en direction du but béninois.

VERDON 5 : Deux balles perdues, il a une bonne connexion entre Adenon et lui pour une belle fermeture de l’axe. Il a été présent offensivement.

ADEOTI 4 : Assez de pertes de balles. Manque de présence en attaque. Un peu mou sur les duels.

SÈSSEGNON 5 : Il a été juste, a habitué à mieux. Son coup franc sur la tête de Mounie aurait pu donner du sourire aux Ecu.

SESSI 5 : Il a été égal à lui-même. Trop hésitant sur balle au pied.

POTÉ 5 : Bon dans la conservation, il a manqué de mouvement au tour de lui. Pas eu d’occasions franches.

SOUKOU 4 : Égal à lui-même, il lui a manqué la passe décisive dans le timing. Il connaît un coup d’arrêt après trois passes de suite.

MOUNIÉ 5 : Il s’est donné comme au premier match. Mais aurait pu mettre deux buts s’il avait plus de réussite.

Dussuyer 4 : A titre exceptionnel, ses choix ont été décriés par nombre de personnes, après cette affiche. Il lui a manqué d’autorité. Il aurait pu apporter de fraîcheur en attaque plutôt. Imorou à un moment n’était plus dedans. Il aurait pu faire le choix de la jeunesse. Car c’était un match qui nécessitait plus de fraîcheur physique. Djigla est rentré tardivement et Kiki aurait pu supplier Imorou. Des choix que Dussuyer n’a pas su faire. Les présences de Anane, Désiré et Rodrigue Cossi devaient être valorisées. « Tout commence un jour. Il vaut mieux commencer maintenant. Si non quand est ce que les jeunes vont avoir l’expérience ? « , a interrogé un supporter.