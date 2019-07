Attaques des stars contre Donald Trump: Après Rihanna, c’est le tour de Lady Gaga

La chanteuse américaine Lady Gaga a profité des festivités commémorant le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall, pour s’attquer au président des Etats-Unis Donald Trump.

Lady Gaga était à la Gay Pride géante, organisée ce vendredi 28 juin à New York, pour les festivités qui commémorent le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall, tournant historique dans la lutte pour les droits homosexuels. La popstar américaine, vêtue d’une veste arc-en-ciel, a salué les énormes progrès réalisés en un demi-siècle pour les droits des homosexuels, tout en dénonçant l’administration «extrêmement répressive» du président Donald Trump, et en encourageant les Américains à «s’aimer les uns les autres et à faire entendre (leur) voix».

« J’espère vraiment que vous célébrez pleinement aujourd’hui qui vous êtes », a lancé la chanteuse, très appréciée de la communauté LGBTQ, depuis Greenwich Village, quartier de Manhattan qui vit s’affronter pendant six jours, en 1969, policiers et gays excédés par des années de répression.

« Vous êtes nés ainsi et vous êtes des superstars », a-t-elle poursuivi sous les applaudissements, dans une référence à son titre « Born This Way », devenu un hymne gay. La popstar américaine a salué les progrès énormes réalisés en un demi-siècle pour les droits des homosexuels, tout en rappelant les défis qui leur reste à relever. « Les attaques contre la communauté transsexuelle sont de plus en plus fréquentes », a-t-elle mis en garde. « Je ne tolérerai pas ça et je sais que vous non plus ».

🗨 "Je prendrais une balle pour vous." Le plaidoyer de Lady Gaga lors de la gay pride à New York 🌈 pic.twitter.com/mI4JjLr86u — BFMTV (@BFMTV) June 29, 2019

Il y a quelques semaines, Rihanna avait également attaqué la politique d’immigration menée par le président Donald Trump. La chanteuse la plus riche au monde a rendu hommage aux immigrés avec un t-shirt spécial reprenant l’origine et la définition du mot immigrant. Posant avec cette chemise et un groupe de femmes, Rihanna a posté une photo sur Instagram avec une légende qui se lisait comme suit: « hey @realdonaldtrump.«