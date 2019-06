Zimbabwe : le président Mnangagwa sort son balai

Le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, a revêtu des vêtements de protection pour participer à une campagne nationale de nettoyage dans un quartier pauvre de la capitale, Harare, rapporte la BBC.

Une vidéo partagée par le ministère de l’Information montre le président balayant une litière dans un caniveau. Son visage est partiellement caché par un cache-nez En dépit de cette protection il est bien reconnaissable en raison de son écharpe emblématique. M. Mnangagwa suit les traces du président tanzanien John Magufuli, qui a contribué à balayer les rues de la principale ville de Dar es-Salaam en décembre 2015.

President @edmnangagwa leads the National Clean Up exercise at Candy Shops In Southlea Park, Harare #NationalCleanUpCampaign pic.twitter.com/pvXUh8s54S — Ministry of Information, Publicity & Broadcasting (@InfoMinZW) June 7, 2019

Selon les réponses sur Twitter, les efforts du président zimbabwéen ne semblent pas tellement impressionnés. les citoyens semblent plutôt préoccupés par plus important selon eux qu’une campagne de salubité. @ssyyddoo a tweeté: « Pourquoi ne pas balayer le gouvernement corrompu et arrêter tout ce jeu d’enfant. » Et d’autres personnes ont répondu en disant que le président devrait se concentrer sur l’économie.