Violation des droits de l’homme au Bénin: un conseil de Koutché lance un appel au peuple africain

Me El Hadj Diouf, un des avocats conseil de l’ancien ministre de l’économie et des finances, Komi Koutché en exil depuis plusieurs mois a tenu ce lundi 3 juin 2019 une conférence de presse au cours de laquelle, il a lancé depuis Dakar un appel aux présidents africains afin qu’il aillent au secours du peuple béninois.

La santé de la démocratie au Bénin et la situation de l’état de droit a été au cœur d’une conférence de presse tenue ce lundi 3 Juin 2019 à dakar par Me El Hadj Diouf, un des avocats conseils de l’ancien argentier béninois, Komi Koutché. Dans un champ lexical qui s’est légèrement éloigné de la courtoisie due à un chef d’Etat, le professionnel de droit a fait le tour des actes marquants qui selon lui confirme le recul démocratique au Bénin avec la restriction du champ de la liberté individuelle.

L’une des victimes de la gouvernance qu’il qualifie de dictatoriale est bien évidemment son client Komi Koutché, ancien ministre de l’économie et des finances sous le président Yayi Boni. Se fondant sur des cas de violations flagrantes des libertés individuelles et collectives, Me El Hadj Diuof lance un appel au président sénégalais Macky Sall et à tous les chefs d’Etat afin qu’ils interpellent le président béninois sur ses piétinements en matière démocratique. Pour ce conférencier un appel parti du Sénégal qu’il qualifie de pays d’entrée en Afrique, doit avoir suffisamment d’échos envers les chefs d’Etats africains afin qu’ils aillent au secours du peuple béninois qui souffrirait de la gouvernance actuelle du pays.