Victime de la guerre commerciale: Orange vole au secours du fabricant chinois Huawei

Sous sanctions américaines, le géant chinois Huawei reçoit un soutien de taille. Vendredi 21 juin, le Directeur Afrique de Orange a affiché un soutien indéfectible de l’entreprise française à Huawei.

Le fabricant chinois basé à Shenzhen peut compter sur Orange pour poursuivre son expansion en Afrique. Malgré que Huawei soit considéré comme la « bête noire » de Washington, l’entreprise chinoise reçoit le soutien de Orange. Selon le directeur régional de Orange, se passer du fabricant chinois en Afrique pourrait avoir des conséquences néfastes sur le marché du mobile et freiner le développement du numérique sur le continent. « La position d’Orange concernant le continent africain est que si on devait mettre un coup d’arrêt à l’utilisation de Huawei, cela créerait un énorme problème (…) Ne pas utiliser Huawei, cela signifie que les prix pourraient se renchérir et in fine ralentir la pénétration du numérique en Afrique », explique Alioune Ndiaye, directeur de la branche Afrique de l’entreprise française.

Récemment, de grandes firmes américaines telles que Google, Apple et Facebook ont pris des mesures coercitives contre le promoteur du 5G. Le réseau social a indiqué que ses applications ne seront plus préinstallées sur les smartphones de Huawei. Face aux accusations d’espionnage de l’administration Trump, Alioune Ndiaye réplique : « je n’ai pas encore vu un opérateur ou quelqu’un d’autre qui a la preuve que Huawei a des problèmes de sécurité et qu’il espionne ou collecte des données sur le réseau ». Depuis le début de la guerre commerciale Pékin-Washington, le fabricant chinois a indiqué baisser sa production de 40% dans les semaines à venir.