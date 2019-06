USA – Expulsions de sans-papiers: Rihanna, fière d’être une immigrée, clash Donald Trump

La chanteuse la plus riche au monde a rendu hommage aux immigrés avec un t-shirt spécial reprenant l’origine et la définition du mot immigrant. Posant avec cette chemise et un groupe de femmes, Rihanna a posté une photo sur Instagram avec une légende qui se lisait comme suit: » hey @realdonaldtrump« .

Rihanna a confié à The Cut qu’elle était « fière » d’être une immigrée et a noté que le monde a tendance à oublier qu’elle vient d’un milieu similaire à celui des personnes que l’administration Trump s’apprête à expulser sans souci.

« Partout où je vais, à l’exception de la Barbade, je suis un migrant. Je pense que les gens l’oublient souvent. Je pense qu’ils voient la marque Rihanna », a-t-elle déclaré.

Le message de Rihanna est intervenu peu après que Trump ait annoncé via Twitter qu’il retarderait de deux semaines les vagues d’expulsions de sans-papiers.

At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2019