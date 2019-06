USA: Donald Trump annonce le départ de Sarah Sanders, porte-parole de la Maison Blanche

Le président américain a annoncé, jeudi 13 juin, le départ de Sarah Sanders, la porte-parole de la maison Blanche. Elle quittera son poste à la fin du mois de juin, a écrit Donald Trump. La présentant comme « une personne très spéciale avec des talents extraordinaires », le président américain souhaite qu’elle se présente un jour au poste de gouverneur de l’Arkansans. « Elle serait fantastique », ajoute-t-il.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas….

….She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas – she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019