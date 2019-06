Un prêtre italien fête ses 100 ans avec ses quatre fils prêtres

Le mardi 04 Juin 2019, le diocèse de Rimini en Italie a vécu un événement très spécial avec la célébration Eucharistique du centenaire d’un prêtre italien et quatre de ses enfants. Don Probo Vaccarini, est devenu prêtre depuis plus d’une trentaine d’année après le décès de son épouse en 1970. Il est père de sept enfants dont quatre prêtres, a-t-on appris Vatican News.

Le diocèse de Rimini situé sur la côte adriatique en Italie a fêté le centenaire de naissance du père Don Probo Vaccarini, toujours actif et lui-même père de quatre prêtres. Ce fut un événement extraordinaire. Même s’il est vrai que le sacerdoce peut-être conféré à un veuf qui le désire, c’est presque inhabituel de voir ses enfants lui emboîter le pas.

Qui est Don Probo Vaccarini ?

Né en 1919, il fut envoyé comme soldat en Union soviétique pendant la Seconde guerre mondiale. A son retour, il entre dans la vie active et devient géomètre dans les années 1940, puis se marie et a sept enfants avec une femme qui décède précocement en 1970. Son engagement actif et enthousiaste dans l’Église, d’abord comme laïc, se développera ensuite dans le diaconat permanent, puis dans le sacerdoce. Selon Vatican News, il aurait raconté : «Je suis amoureux du Seigneur, personne ne m’a poussé, c’est une chose que je sentais, je l’ai demandée et on me l’a accordée ».

Reconnaissances et Témoignages

Ce prêtre est sans doute le doyen des évêques d’Italie. Il aura eu l’immense grâce de rencontrer à plusieurs reprises Saint ‘’Padre’’ Pio qui l’avait assisté lors de son mariage et qui lui aurait prédit qu’il deviendrait prêtre. Un appel du seigneur auquel il a répondu positivement et dont quatre de ses fils lui ont également emboîté le pas, comme, Francesco en 1979, Giovanni en 1981, Giuseppe en 1983 et Gioacchino plus tardivement, en 2000.

Mgr Francesco Lambiasi, évêque de Rimini, voit dans ce parcours atypique du père Vaccarini « la contribution d’une vie humaine, pleinement humaine parce que chrétienne ». Chaque jour, Don Probo vit pleinement ce verset de l’Évangile selon Saint Matthieu : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ».

Pour l’un ses fils, Don Giuseppe, le père Don Probo est « un passionné de Jésus, suivant les traces de Padre Pio, et très dévot à la Vierge. Avec ses 100 ans, il prend encore soin de la paroisse, pour célébrer la messe, confesser… ». Pour lui, son père a toujours été un homme d’une grande foi, « Une foi qui l’a mis en mouvement dans le mariage, dans la croissance des enfants, dans la confrontation à la mort de ma maman, un moment très dur, avec nous qui étions des petits enfants ». Se souvient-il.

« Il y a (…) un bel échange, chacun fait avancer son propre ministère, et surtout nous partageons l’eucharistie avec beaucoup de joie (…) a-t-il ajouté.

Don Probo a transmis à tous ses enfants la passion pour le Seigneur et pour Marie, en vivant la vie chrétienne avec enthousiasme et avec un plein dévouement, sans réserve.