“Tu te sens mieux maintenant ? ”: en plein concert, Céline Dion cède à l’envie pressante d’un fan (Vidéo)

“Tu te sens mieux maintenant?” À Las Vegas, au Caesars Palace, Céline Dion a offert un moment de spectacle -ou plutôt de non-spectacle- lunaire à ses spectateurs: pour un homme qui a eu envie d’aller aux toilettes, la chanteuse de 51 ans a tout bonnement mis en pause son show, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessous.

La chanteuse a patienté et a fait patienter ses 4.300 spectateurs pour qu’un homme puisse tranquillement aller faire pipi sans être stressé de louper une partie du spectacle.

À son retour, l’homme a été quelque peu surpris par l’accueil que lui a réservé la diva et lui a fait une jolie déclaration d’amour : « Je t’aime ». Ce à quoi Céline Dion a répondu, dans l’hilarité générale : « Je t’aime aussi, mais je ne vais pas te serrer la main ».

Une attention aussi drôle qu’inattendue qui a ravi ses fans.

Celine noticed a guy getting up to pee so she *held the show until he came back* I’m deceased pic.twitter.com/TZFs4cpH4Q

— Hilary Hughes (@hilmonstah) June 9, 2019