Très amoureuse, Ilona Smet embrasse langoureusement son fiancé (photo)

Ilona Smet, petite fille de Johnny Hallyday, né le 17 mai 1995 de l’union du chanteur David Hallyday et du mannequin Estelle Lefébure est très amoureuse et ne le cache plus.

Très amoureuse, Ilona Smet la fille de David Hallyday a embrassé langoureusement son fiancé avec son petit ami Kamran Ahmed . Elle a posté le cliché de la langoureuse étreinte sur instagram. C’était lors du mariage religieux Laura Smet au cap Ferret ce 15 juin 2019. Outre la mariée Laura, c’est la nièce qui s’est affichée très amoureuse. Le constat est visible, sur le premier cliché, elle regarde avec complicité son compagnon en souriant, et sur le second, on les voit s’embrasser tendrement comme l’a décrit Gala. La jeune mannequin de 24 ans était pour l’occasion vêtue d’une robe rouge à points jaunes, et son petit ami, une chemise bleu ciel et une veste grise.

Il n’est plus à démontrer que ce jeune couple vit une idylle depuis de nombreuses années maintenant, puisqu’ils se sont rencontrés en 2013 à Monaco et ne se sont plus jamais séparés.