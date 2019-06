« Toute la Côte d’Ivoire … réclame Laurent Gbagbo parmi les siens »

Depuis la libération de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo par la Cour Pénale Internationale (CPI), les cartes semblent se redistribuer en Côte d’Ivoire. Bien de gens en effet veulent pouvoir compter sur sa popularité et son leadership pour influencer la vie sociopolitique du pays. Les anciens alliés de Ouattara se sont rabattus sur Gbagbo et certains regrettent même d’avoir participer à son éviction. Camara Loukimane, proche de Guillaume Soro et ancien cadre de l’ex-rébellion, fait son mea culpa et réclame le retour de Gbagbo au Pays.

Selon Camara Loukimane, un de ceux qui ont farouchement combattu Laurent Gbagbo en tant que rebelle, « le président Laurent Gbagbo est une victime qui a été injustement attaquée. Il est le chaînon manquant de la réconciliation nationale. Ce ne sont plus les militants du FPI, seul, qui le disent aujourd’hui, c’est toute la CI qui réclame Laurent Gbagbo parmi les siens. Laurent est l’un des plus illustres fils que la Côte d’Ivoire ait jamais produit après Houphouët-Boigny. Ici, c’est l’intellectuel engagé qui parle et non le militant ». Il indique qu’après avoir combattu Laurent Gbagbo en tant que militant du RDR et étudiant l’histoire des grands pays et des grands hommes, il s’est rendu compte que « l’adversité contre Laurent n’était pas interne ».

« J’ai combattu Laurent Gbagbo en tant que militant du RDR. Mais j’étudie l’histoire des grands pays et des grands hommes. L’adversité contre Laurent n’était pas interne. Nous ne l’avons compris que très tard. Mais avouons que pour sortir de l’oppression néocolonialiste, nous devons repenser la stratégie sinon on nous opposera toujours les uns contre les autres », a déclaré Loukimane, avant de faire le rapprochement entre Gbagbo et plusieurs grands hommes africains qui ont lutté et donner de leur vie contre la colonisation et l’impérialisme.

« Laurent Gbagbo vit le même sort que Samory Touré. Qu’a fait Samory Touré ? S’opposer à la pénétration coloniale, vaincu, il est capturé à Guélémou en Côte d’Ivoire et déporté au Gabon. Qu’ont-ils fait, Patrice Lumumba, Laurent Gbagbo, Nelson Mandela, Thomas Sankara et bien d’autres leaders Negro-Africains ? Aujourd’hui l’Occident nous contrôle par nos propres mains ».