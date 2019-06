Terrorisme: le chef de la secte Boko Haram Abubakar Shekau, se moque du Nigéria

Abubakar Shekau, chef de faction de la secte islamiste Boko Haram, s’est moqué du Nigéria et de son engagement national. Il l’a appelé « shirk », ce qui dans l’Islam signifie le péché d’idolâtrie ou d’adoration de quelqu’un ou de quelque chose en dehors du Dieu singulier.

Dans des extraits publiés mardi sur Twitter, Ahmad Salkida, un journaliste d’investigation proche de la secte, a déclaré que Shekau avait été vu dans la vidéo tenant un fusil AK 47 alors qu’il lisait un discours préparé en arabe sur les doctrines de la secte insurgée. Sakilda a écrit: «Le chef de faction de Boko Haram affaibli par une querelle interne qui a conduit à l’émergence d’une autre faction en 2016 et à la campagne militaire persistante de l’armée nigériane et de la Multinational Joint Task Force semblait avoir perdu la vue alors qu’il se débattait à lire l’idéologie de son groupe en arabe, tout en récitant de façon intermittente l’engagement national du Nigéria en anglais, qu’il a répété à plusieurs reprises comme un acte de Shirk ».

Les 35 minutes de discours en arabe, selon l’analyste, « pourraient cibler la communauté jihadiste internationale et non le public local de la région #LakeChad, car #BokoHaram est devenu un groupe terroriste paria, suite aux querelles entre Shekau et plusieurs chefs de guerre, qui a affirmé son idéologie la plus extrême, en particulier l’utilisation des femmes et des enfants pour des attentats-suicides dans des lieux de culte musulmans, des camps et des marchés pour personnes déplacées à l’intérieur du territoire ». Cette évolution intervient quelques jours après que le général Tukur Buratai, chef d’état-major de l’armée, a déclaré que Boko Haram avait été vaincu. Selon lui, l’armée nigériane se bat maintenant contre une bande criminelle internationale connue sous le nom de Province de l’État islamique d’Afrique de l’Ouest (ISWAP).