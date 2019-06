Tension dans le golfe d’Oman: la marine royale anglaise se déploie sur place

L’évolution annoncée s’explique par l’intensification des tensions au Moyen-Orient, alors que les États-Unis et leurs alliés régionaux accusent l’Iran d’avoir orchestré une attaque contre deux pétroliers dans le golfe d’Oman plus tôt cette semaine. Téhéran a fermement rejeté ces allégations, jugées non fondées.

Les Royal Marines sont déployés dans le golfe d’Oman à la suite d’un incident au cours duquel deux pétroliers ont été pris pour cible près du détroit d’Hormuz le 13 juin, provoquant des explosions et un incendie sur au moins l’un d’eux, a rapporté le Daily Star, citant des sources anonymes. Les troupes seraient censées assurer la sécurité des navires britanniques, en utilisant du matériel pour fouiller la mer ouverte à la recherche de «vaisseaux d’attaque iraniens rapides» et pour les «terminer» si nécessaire.

«Nous avons des marines dans la région pour des opérations anti-piratage et anti-terroristes depuis un certain temps. Si la situation actuelle dégrade, je prévois que davantage de personnel sera déployé pour renforcer l’opération », aurait déclaré la source.

Selon le tabloïd britannique, les marines seront équipées de fusils de précision et de mitrailleuses légères, mais ils ont reçu pour instruction de ne les utiliser qu’en dernier recours. Environ 120 troupes spécialisées du 42 Commando, une unité subordonnée de la brigade Royale Marines 3 Commando, se dirigent vers Bahreïn dans le cadre de ce que l’on a surnommé le Groupe de travail spécial 19, a déclaré le Daily Star. Le ministère de la Défense n’a pas commenté les rapports jusqu’à présent.

Alors que le gouvernement britannique alimente la version américaine des faits qui montrent du doigt l’Iran pour les attaques perpétrées contre les pétroliers, le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn a remis en question cette évaluation, insistant sur la nécessité de disposer de preuves crédibles. « La Grande-Bretagne devrait agir pour apaiser les tensions dans le Golfe, et non pour alimenter une escalade militaire amorcée avec le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire iranien. Sans preuves crédibles sur les attaques de pétroliers, la rhétorique du gouvernement ne fera qu’augmenter la menace de guerre », a tweeté Corbyn vendredi.

Son tweet sauvage répondait à la supposition du secrétaire britannique aux Affaires étrangères Jeremy Hunt selon laquelle le Corps de la Garde révolutionnaire islamique (CGRI) était « presque certainement » derrière les attaques. «Aucun autre acteur, gouvernemental ou non, n’aurait pu être responsable. Ces dernières attaques s’appuient sur un schéma de déstabilisation du comportement iranien et constituent un grave danger pour la région », a déclaré vendredi Hunt.

Le ministre des Affaires étrangères a rendu son jugement à la suite de la publication d’une vidéo du Commandement central américain affirmant que les Iraniens retiraient une mine non explosée de la coque de l’un des pétroliers comme « preuve » de la culpabilité de l’Iran. Plusieurs pays, dont l’Allemagne, ont critiqué cette vidéo, affirmant qu’elle ne suffisait pas pour prouver que Téhéran était à blâmer. Alors que l’Iran a nié à plusieurs reprises son implication dans l’incident et a appelé les États-Unis à mettre fin au « jeu du blâme », le président Donald Trump a doublé ses accusations dans une interview accordée vendredi à Fox News en se référant une nouvelle fois à la vidéo de CENTCOM.

« L’Iran l’a fait et vous savez qu’il l’a fait parce que vous avez vu le bateau. Vous avez vu le bateau la nuit, essayant avec succès de retirer la mine et qui a été exposé. Je suppose qu’une des mines n’a pas explosé et qu’elle a probablement essentiellement l’Iran écrit partout dessus « , a déclaré POTUS.

Deux pétroliers transportant des «cargaisons liées au Japon», Kokuka Courageous, immatriculés au Panama et exploités par la société japonaise Kokuka Sangyo Co, et Front Altair, sous pavillon des îles Marshall, appartenant à la société norvégienne Frontline, ont été touchés par des explosions dans le golfe d’Oman le 13 juin.