TEF: « l’Afrique va sortir de la misère … parce que ma jeunesse est capable », Patrice Talon

Tony Elumelu, économiste, entrepreneur et président de Heirs Holdings de la Banque : United Bank for Africa (UBA) était l’hôte du Président de la république du Bénin, son excellence Mr Patrice Athanase Guillaune Talon ce jour Lundi 17 Juin 2019. C’est Sème City qui a servi de cadre pour cette rencontre dont le but est de présenter le TEF Entrepreneurship Program à la jeunesse béninoise.

Entrepreneurship Program est une initiative de Tony Elumelu Foundation (TEF) qui s’étend sur 10 ans dont le budget est de cent millions de dollars. Selon son initiateur, ce programme vise la jeunesse et projette faire d’elle le vecteur du développement de l’Afrique. Le programme TEF Entrepreneurship Program porte sur trois axes principaux : l’identification, la formation et le financement de 10.000 entrepreneurs capables de redorer le visage des affaires sur le plan continental.

A Sème City, Tony Elumelu, économiste nigérian et président de United Bank for Africa (UBA), a dans son adresse lancé un message plein d’espoir et d’engagement aux jeunes béninois retenus et attendue à Abuja dans le cadre du programme. Mais il a également salué son hôte, le président Patrice Talon pour son engagement aux cotés de la jeunesse car selon lui :

« les grands leaders sont sont ceux qui reconnaissent la valeur des jeunes et s’intéressent à eux et à entrepreneuriat ».

De son côté, Patrice Talon, a dans un très court discours exprimé son émotion qui pour lui était grande car, il voyait en face de lui des entrepreneurs en herbe qui seront des puissants hommes d’affaires de demain.

« Le Bénin regorge de talents et avec des actions du genre, ‘’l’appui de la fondation Elumélu’’, l’Afrique sortira de la misère et de la pauvreté parce que ma jeunesse est capable ».

Pour finir, le président de la république du Bénin a adressé les remerciements de la jeunesse d’Afrique et du gouvernement béninois à Tony Elumelu, et a enfin félicité les jeunes sélectionnés.