Taxes douanières: après les Chinois et les Mexicains, Donald Trump s’attaque aux Français

Après les produits chinois et mexicains, au tour du vin français de faire l’objet de taxes douanières plus élevées aux États-Unis ? C’est ce qu’a laissé entendre Donald Trump lundi, en estimant que le vin américain est victime d’une concurrence déloyale et que le vin français pourrait être davantage taxé.

« La France taxe beaucoup le vin et nous taxons peu le vin français », a déclaré le président américain sur CNBC. « Ce pays [les Etats-Unis] autorise le vin français – qui est très bon – (…) à entrer pour rien », a-t-il affirmé. « Ce n’est pas juste, nous allons faire quelque chose pour rééquilibrer ça », a-t-il également assuré.

Ce n’est pas la première fois que le chef d’État américain évoque le déséquilibre commercial entre la France et les Etats-Unis sur les produits viticoles. Il avait visé Emmanuel Macron dans des tweets à ce sujet en novembre dernier. « La France rend les choses très difficiles pour vendre du vin américain en France et prélève de lourdes taxes douanières, alors que les Etats-Unis facilitent les choses aux vins français et n’ont que des tarifs douaniers bas. Ce n’est pas juste, faut que ça change! » s’était-il agacé.

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change!

