Soudan: un nouvel accord de sortie de crise sur la table des militaires et contestataires

Au Soudan, le conseil militaire de transition (CMT) et la principale coalition de l’opposition ont reçu jeudi 27 juin, une nouvelle proposition de sortie de crise. Celle-ci, est conjointement signée des médiateurs UA-Ethiopie.

Les médiateurs de l’Ethiopie et de l’UA africaine ne désespèrent pas. Après le rejet unilatéral de Khartoum de ne pas considérer la précédente proposition, les deux médiateurs reviennent à nouveau à la charge. En effet, ils ont déposé un nouvel accord de sortie de crise sur la table des deux parties, censées de donner une suite au plus tard au 30 juin. Que propose-t-on donc dans ce nouvel accord ?

Crise au Soudan: le régime militaire foule aux pieds la proposition du facilitateur Éthiopien

Selon plusieurs sources proches de la médiation, le texte reprend la proposition de la semaine précédente avec des avancées notables. A en croire Rfi, le conseil souverain serait constitué de 15 membres avec une majorité civile et une présidence tournante entre militaires et civils. Le gouvernement serait constitué uniquement de technocrates dont la présidence revient à l’opposition. Les ministres de la Défense et de l’Intérieur seraient quant à eux choisis par les militaires du CMT. Une proposition qui, selon le médiateur de l’UA Mohammed El Hacen Lebatt et l’ambassadeur d’Éthiopie à Khartoum Mohammoud Dirir, respecte la volonté du peuple soudanais.

Soudan: l’ex-président Omar el-Béchir à la CPI? le conseil militaire a tranché

Du coté des militaires, aucune voix officielle ne s’est encore prononcée, mais la coalition de l’opposition annonce une rencontre entre les leaders pour discuter de la question. Désormais, le peuple soudanais garde son souffle, espérant que ce énième accord soit synonyme de consensus entre militaire et contestataires.