Soudan: Quatre morts au premier jour du mouvement de désobéissance civile

Quatre personnes sont mortes dimanche au premier jour d’un mouvement national de « désobéissance civile » lancé par les meneurs de la contestation au Soudan contre les généraux au pouvoir, ont annoncé des médecins proches des manifestants.

Deux des quatre personnes décédées ont été tuées par balles à Khartoum et la ville voisine d’Omdourman, tandis que les deux autres ont été « battues et poignardées » et sont mortes dans un hôpital d’Omdourman, a indiqué ce comité de médecins dans des communiqués distincts. Ces personnes ont été victimes « du Conseil militaire de transition » et de ses « milices », a accusé la même source.

Les chefs de la contestation ont appelé la veille à « la vraie désobéissance » civile à partir de ce dimanche, et averti que ce mouvement ne s’arrêterait qu’avec l’avènement d’un gouvernement civil, leur principale revendication depuis la chute d’Omar el-Béchir, le 11 avril dernier.

« La désobéissance civile et la grève générale sont nos moyens pacifiques pour arracher notre droit à la vie face à la barbarie des milices », a déclaré l’Association des professionnels soudanais (SPA), fer de lance de la contestation, dans un communiqué.

En moins d’une semaine, la violente répression des manifestations aurait coûté la vie à 118 personnes, depuis le 3 juin.