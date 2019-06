Soudan : les mises en garde de la ligue arabe face à la crise persistante

La Ligue des États arabes a exhorté vendredi toutes les parties soudanaises à se contenir et à éviter toute action qui ne ferait qu’aggraver la situation, renonçant à une approche pacifique visant à achever le processus de transition politique dans le pays.

Dans une déclaration, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a fait part de ses préoccupations concernant le Soudan, des dizaines de personnes ayant été tuées ou blessées lors du massacre de lundi dans la capitale soudanaise, Khartoum. Cela a conduit à la suspension des négociations entre le Conseil militaire de transition et les forces pour la déclaration de liberté et de changement, a-t-il ajouté. Aboul Gheit a appelé toutes les parties soudanaises à faire des efforts pour permettre le processus de transition démocratique recherché par le peuple soudanais dans un contexte purement national, sans ingérence d’acteurs extérieurs.

« La Ligue arabe soutient le Soudan et soutient sa sécurité, sa stabilité et son unité nationale, menant à une transition pacifique du pouvoir en toute sécurité tout en préservant le rôle joué par le Soudan dans le Système d’action arabe commun », a déclaré le Secrétaire général. Il a ajouté qu’il respectait le fait que le Conseil militaire de la transition mènera une enquête approfondie sur les incidents et a présenté ses condoléances aux familles des victimes décédées, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Notons qu’à la suite du massacre de lundi, l’Union Africaine a suspendu le Soudan de toutes ses activités jusqu’à rétablissement du dialogue et l’instauration d’un gouvernement civil.