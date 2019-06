Soudan : le conseil militaire lance un nouvel appel aux manifestants

Un porte-parole du Conseil militaire de transition (TMC) a déclaré qu’il appelait à la reprise des négociations avec les Forces d’opposition pour la liberté et le changement (FFC) dans les 24 heures, après l’avoir admis pour la première fois, qu’ils ont ordonné de disperser le sit-in le 3 juin.

Faisant référence aux mesures de confiance prises par les deux parties, le porte-parole du Conseil, Shams al-Din Kabbashi, a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi soir que le TMC estimait qu’un environnement favorable au minimum nécessaire à la reprise des négociations avait été créé. Il a en outre souligné la libération de détenus et la suspension de la grève générale à la demande du médiateur éthiopien. « Nous pensons qu’il devrait y avoir un appel à la négociation dans les 24 heures », a ajouté Kabbashi, président du comité politique du TMC. Il a en outre souligné que le médiateur éthiopien, leur avait transmis une proposition de l’opposition visant à transférer les pourparlers à Addis-Abeba, et que cela avait été rejeté. « Il n’y a aucune raison pour nous d’aller à Addis et nous pouvons négocier les 5% restants de l’accord à Khartoum », a-t-il déclaré avant d’ajouter: « Nous venons de lui demander d’appeler à une reprise des négociations dans les 24 heures attendant la réponse du médiateur demain après-midi. «

---Publicité---

Le responsable militaire a en outre proféré une menace à peine voilée à l’opposition lorsqu’il a déclaré que le FFC devait tenir compte du fait qu’il y avait d’autres forces politiques à ne pas négliger et que le FFC ne représentait pas le peuple soudanais dans son ensemble. Mercredi, un porte-parole de l’alliance de l’opposition a annoncé son refus de tenir des pourparlers directs avec le conseil militaire et réitéré sa demande de retrait des forces de sécurité des rues de Khartoum et de la levée de la panne d’électricité. Cependant, Khabbashi a rejeté les deux demandes soulignant que le conseil militaire ne permettrait à personne d’intervenir dans les questions de sécurité, y compris le redéploiement de l’armée, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles qui nécessitent de tels mouvements selon les estimations de la sécurité.

A lire aussi : Soudan: trois membres de l’opposition expulsés du pays

« Les forces de la liberté et du changement ne sont pas en droit de discuter de cette affaire », ajoutant que seules les forces armées peuvent prendre une décision en matière de sécurité. Il a ensuite utilisé le même argument pour rejeter les appels à la levée de la coupure d’internet, soulignant que cela représentait une menace pour la sécurité du pays. « Nous ne permettrons pas de mettre fin à la fermeture d’Internet à moins de croire que cela ne nuit pas à la sécurité », a-t-il souligné.