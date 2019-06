Soudan : explosion et tirs nourris alors que l’armée tente de disperser les manifestants (Vidéo)

Le Comité central des médecins soudanais a déclaré dans un communiqué que deux personnes avaient été tuées et de nombreuses autres grièvement blessées à la suite de la tentative de dispersion du sit-in par l’armée. Les manifestants sont restés campés devant le siège de l’armée à Khartoum pour faire pression sur les généraux afin qu’ils cèdent le pouvoir. Plusieurs militants ont rapporté que les troupes utilisaient la force pour disperser ce sit-in de longue date. Des milliers de manifestants soudanais ont également bloqué les routes avec des pierres et des pneus brûlés dans la ville jumelée d’Omdurman, à Khartoum, selon des témoins.

Footage captured from livestream shows force used to enter sit-in. Many confimed gunshot wounds. Footage from Buri Rd in front of Navy HQ in #Khartoum, located here: https://t.co/IZZOHEKNLf H/T @EhabTheBeast #اعتصام_القياده_العامه #تسقط_بس #مجزرة_القيادة_العامة #SudanUprising pic.twitter.com/LbmdRzJqPQ

— Benjamin Strick (@BenDoBrown) June 3, 2019