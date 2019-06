Soudan: des femmes «forcées de boire des eaux usées»

Plusieurs femmes ont raconté leur épreuve à la BBC après avoir été arrêtées par les forces de soutien rapide du Soudan.

Les femmes ont déclaré avoir été battues à plusieurs reprises avec des bâtons et menacées d’exécution. Elles ont parlé d’autres victimes qui avaient été forcées de boire de l’eau d’égout et dans laquelle on avait uriné. La milice, anciennement connue sous le nom de Janjaweed, est un groupe brutal qui terrorise la région du Darfour depuis des années. Il est commandé par le numéro deux du conseil militaire au pouvoir au Soudan, le général Mohamed Hamdan Dagolo, connu sous le nom de Hemedti.

Les violences liées à la tentative de répression des manifestants devant le siège de l’armée au soudan ont fait plusieurs victimes. Selon les média internationaux, plus de 100 personnes ont été tuées en trois jours et plusieurs femmes auraient été violées par les forces de soutien rapides (ex Janjaweed) de Hemedti. L’union Africaine a sanctionnée jeudi le Soudan par une suspension de toutes activités de l’organisation jusqu’à transfert du pouvoir à un gouvernement civil.