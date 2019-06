Soudan: arrestation de trois membres de l’opposition

Les forces de sécurité soudanaises auraient arrêté trois personnalités de l’opposition après leur rencontre avec le Premier ministre éthiopien, qui se trouvait à Khartoum, pour tenter de relancer les pourparlers de paix.

Mohamed Esmat, homme politique de l’opposition, a été arrêté vendredi peu après sa rencontre avec le Premier ministre Abiy Ahmed, ont annoncé des collaborateurs. Ismail Jalab, chef du groupe rebelle du SPLM-N, et son porte-parole, Mubarak Ardol, ont été arrêtés tôt samedi. Cela intervient quelques jours après la répression des manifestants pro-démocrates qui ont laissé des dizaines de morts. Les dirigeants de la protestation ont rejeté une offre de pourparlers du Conseil militaire de transition (TMC), affirmant que l’on ne pouvait plus se fier à lui après l’effusion de sang.

Le Soudan est contrôlé par le TMC depuis que les manifestations ont abouti à l’éviction du président de longue date, Omar al-Bashir, en avril. L’armée a promis une transition vers un régime civil, mais les manifestants ont maintenu un sit-in à Khartoum jusqu’à ce que les forces de sécurité entrent en action lundi et ouvrent le feu.

Que savons-nous des arrestations?

« Un groupe d’hommes armés est entré dans les véhicules à 03H00 (01H00 GMT) et a emmené Ismail Jalab … sans donner de raison », a déclaré à l’AFP Rashid Anwar, un assistant, ajoutant que le porte-parole du SPLM-N (Mouvement de libération du peuple soudanais du Nord) Mubarak Ardol, a également été emmené. « Nous ne savons pas où ils sont détenus », a-t-il ajouté. Les allées et venues de Mohamed Esmat ne sont pas claires non plus. Mercredi, le SPLM-N a déclaré que son chef adjoint, Yasir Arman, avait été arrêté chez lui à Khartoum. Il était rentré d’exil après la chute de M. Bashir.

Esmat et Jalab sont tous deux des membres dirigeants de l’Alliance pour la liberté et le changement, une organisation qui regroupe des personnalités de l’opposition, des responsables de manifestations et des groupes rebelles. « Cela revient à une réponse concrète du conseil militaire qui rejette effectivement l’effort de médiation du Premier ministre éthiopien », a déclaré à Reuters Khalid Omar Yousef, dirigeant de l’alliance, après l’arrestation de M. Esmat. Le TMC n’a pas encore commenté les arrestations.