Soudan: après l’attaque militaire, les manifestants enclenchent la riposte

Les organisateurs de la manifestation soudanaise ont appelé à une campagne de désobéissance civile pour renverser le conseil militaire qui dirige le pays depuis le renversement du président Omar al-Bashir le 11 avril.

« Nous appelons à la désobéissance civile généralisée pour renverser le conseil militaire perfide et meurtrier et mener à bien notre révolution », a déclaré l’Association des professionnels soudanais (SPA), dans un message publié sur Facebook. « Les membres honorables des forces armées de notre peuple devraient assumer leurs responsabilités, confronter les milices du conseil militaire et protéger les révolutionnaires et les citoyens », a ajouté le communiqué.

L’appel a eu lieu quelques heures après que l’armée s’est installée dans le camp de protestation à l’extérieur du quartier général de la défense, dans la capitale, Khartoum. La dissolution du sit-in fait suite à l’échec des pourparlers entre le Conseil militaire de transition (TMC) et les forces de l’opposition pour la Déclaration de liberté et de changement (FDFC) sur la mise en place d’un gouvernement intérimaire. Il faut noter que la SPA est membre de la FDFC.