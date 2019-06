Sénégal : Macky Sall distingué « Homme de l’année du secteur pétrolier africain »

Africa Oil & Power a décerné au président Macky Sall, le prix « Homme de l’année du secteur pétrolier africain » pour ses efforts visant à relancer l’économie sénégalaise par la création d’un marché attractif du pétrole et du gaz.

Dans un communiqué diffusé le 23 juin 2019 sur son site Internet, Africa Oil & Power a indiqué que le chef de l’Etat sénégalais recevra le prix lors de la conférence Africa Oil & Power qui se tiendra du 9 au 11 octobre 2019 au Cap en Afrique du Sud. « Le prix sera remis au président lors de la conférence, au cours de laquelle il présentera également le discours liminaire » précise le communiqué.

Ingénieur géologue et géophysicien, PDG de l’entreprise sénégalaise de pétrole (Petrosen) de 2000 à 2001 et ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique du Sénégal de 2001 à 2003, Macky Sall a mené, selon Africa Oil & Power, une campagne de plusieurs décennies pour améliorer la transparence du marché pétrolier sénégalais, créer un environnement d’investissement attractif et relancer la croissance économique du pays.

Pour Guillaume Doane, PDG d’Africa Oil & Power, le Sénégal est un bon exemple de pays qui fait fonctionner l’énergie. « Il crée un environnement propice au succès des affaires, attirant d’énormes investissements internationaux, tout en assurant des nombreuses opportunités d’investissement en amont et en aval et de développement des capacités locales », a-t-il déclaré.