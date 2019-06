Sénégal: ces jeunes se font injecter pour éviter les menstrues pendant le jeûne du ramadan

L’incertitude demeure quant à la date exacte de la fin du Ramadan 2019 démarré le 5 mai 2019. Mais en attendant la « nuit du doute » du 3 juin, qui fixera l’Aïd el-Fitr au 4 ou 5 juin, le carême se poursuit et les musulmans sont contraints de respecter les principes qui régissent le jeûne musulman. En effet, les hommes ne peuvent manger la nourriture de leurs chéries que lorsqu’ils sont mariés devant Dieu. Puis s’en suit l’interdiction aux femmes et filles de jeûner lorsqu’elles traversent la période des menstrues car impures en ce moment. C’est pourquoi, les femmes sénégalaises ont trouvé le remède pour bien mener à terme cette période de privation sans interruption.

L’objectif de cette solution est d’éviter « le crédit ou la dette de jeûne » qu’elles devront rembourser après la fin du Ramadan, selon le temps qu’a duré leur menstrue. Même si cela marche bien pour ces jeunes femmes qui arrivent désormais à commencer et terminer le ramadan au même titre et au même moment que les autres, on se demande si cette pratique qui consiste à dénaturer le cycle menstruel de la femme n’est pas une autre manière de pécher contre l’humanité.