Sénégal – Aliou Sall s’attaque à la BBC: « C’est une campagne visant à me « déshumaniser » 

Fortement cité dans une affaire de corruption enflammée par les révélations de la chaîne britannique BBC, Aliou Sall a acté sa démission ce lundi 24 juin 2019, lors de sa sortie médiatique à Guédiawaye.

Dans sa déclaration qui a drainée toute une marée humaine au crépuscule de ce lundi à Guédiawaye, le frère du président de la République sénégalaise Macky Sall, Aliou Sall a dénoncé avec véhémence une campagne de diabolisation qui selon lui, est en cours contre sa personnalité. A l’en croire, l’affaire de corruption portant les révélations de la BBC a été montée de toutes pièces pour ternir sa personnalité au sein du peuple sénégalais. Une chose, qu’il ne saurait accepter : « En somme, c’est une campagne visant à me « déshumaniser » (le mot n’est pas trop fort), parce que c’est de cela qu’il s’agit, une campagne qui présente l’autre (toujours moi) comme le méchant face aux bons, celui qui s’abreuve du sang et de la sueur du peuple sénégalais, le personnage sans foi ni loi qui nargue un peuple exsangue », « La caricature est sans pitié ! », s’est-il exclamé devant un monde fou et acquis à sa cause.

Aliou Sall jette l’éponge…

Face à une telle entreprise de déstabilisation savamment construite, poursuit-il, il faut l’avouer, il y avait, à mes yeux, deux réponses à apporter : « l’une par la prise de parole publique, l’autre par les actes », a-t-il lâché devant un public qui tente de s’opposer à sa démission. Mais, le frère de sang de Macky Sall n’a pas lésiné à joindre l’acte à la parole, Aliou Sall a acté sa démission de la tête de la Caisse de Dépôts et de Consignations malgré que ses partisans s’y opposent : « fort de la conviction profonde que demain il fera jour, et que la lumière finira d’avoir raison des ténèbres, je prends ici devant vous la décision de donner ma démission de la tête de la Caisse de Dépôts et de Consignations à compter de ce jour.».