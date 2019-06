Samuel Eto’o: « Le peuple noir est le seul peuple au monde qui remet tout à Dieu »

Dans une publication fortement relayée sur les réseaux sociaux notamment Facebook, l’ex-attaquant des « Lions Indomptables » du Cameroun Samuel Eto’o s’en est pris au peuple noir dont il déplore avec fermeté le fait de se plier à Dieu à chaque difficulté.

« Le peuple noir est le seul peuple au monde qui remet tout à Dieu », a ainsi lancé Samuel Eto’o. Le footballeur qualifie cette attitude dont fait montre le peuple noir de la « paresse » et par ricochet un frein au développement du continent : « Quand il faut se lever et chercher du travail pour nourrir ses enfants, il dit Dieu fera. Quand on les agresse et on annexe leurs pays pour les piller au lieu de se défendre, ils disent encore un jour on sera libre grâce à Dieu sauf quand il s’agit de danser et de multiplier des progénitures sans avenir ». Pourquoi cette léthargie comateuse peuple? S’interroge-t-il.

« Africain vous pensez que Dieu est un assistant social qui va transformer votre paresse en victoire», a-t-il ajouté.