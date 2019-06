Sahara Occidental: le Nigéria réaffirme son soutien à la République arabe sahraouie

Le président Muhammadu Buhari a réaffirmé jeudi à Abuja le soutien du Nigéria au peuple de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et sa quête de l’autodétermination et de l’indépendance.

Femi Adesina, porte-parole de Buhari, a indiqué dans une déclaration que son président, lorsqu’il avait accordé l’audience au président de la RASD, Brahim Ghali, à la Maison de l’État, soulignait que sa position était conforme aux différentes résolutions de l’Union africaine (UA) et des Nations Unies (ONU) à ce sujet. « Le Nigéria reste déterminé à soutenir les efforts de l’UA et de l’ONU pour trouver une solution durable au problème sahraoui », a déclaré Buhari. Auparavant, le Président Ghali avait félicité M. Buhari pour sa réélection et la célébration réussie de la Journée de la démocratie. Il a salué le soutien passé du Nigéria à la RASD pendant le mandat du président Buhari en tant que chef d’État militaire, ainsi que le soutien apporté par le pays aux mouvements de libération sur le continent africain.

Le chef de la RASD a déclaré que le poids du soutien du Nigéria restait crucial pour la résolution finale de « la colonisation continue de son peuple ». On se souviendra que le Nigéria a reconnu la RASD le 11 novembre 1984, lorsque le général Buhari était à la tête de l’État. La RASD est un État en partie reconnu qui se décrit comme un territoire non autonome du Sahara occidental. Cependant, il ne contrôle que le cinquième de ce territoire, le plus à l’est du pays. Avant 1976, le Sahara occidental était connu sous le nom de Sahara espagnol, une colonie espagnole (devenue ensuite province d’outre-mer). Actuellement, le Maroc contrôle et gouverne le reste du territoire en litige et décrit ces terres comme ses provinces du sud.