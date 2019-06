Sadiq Khan, le maire de Londres, répond aux insultes de Donald Trump (Vidéo)

Quelques minutes avant que son avion ne se pose au Royaume-Uni, Donald Trump s’est fendu d’un énième tweet insultant à l’égard du maire de Londres, Sadiq Khan. Ce dernier a répliqué en publiant une vidéo.

Le maire de Londres Sadiq Khan et Donald Trump s’invectivent régulièrement par médias interposés. Dans son avion, juste avant son entrée au Royaume-Uni ce lundi, le président américain Donald Trump a traité le maire de Londres de « loser total » via son moyen de communication favori : Twitter.

« Sadiq Khan, qui a fait boulot exécrable en tant que maire de Londres, a fait des commentaires « méchants » envers le Président des Etats-Unis », a tweeté Donald Trump, parlant de lui à la troisième personne. Ce « loser total » ferait mieux de se concentrer sur la lutte contre la criminalité à Londres, a ajouté le président.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

Debout dans son bureau londonien, Sadiq Khan déplore dans cette vidéo « les régressions » qui ont eu lieu ces dernières années aux États-Unis, notamment en matière de droits des femmes. « Actuellement dans certains Etats des États-Unis, il est devenu quasiment impossible pour les femmes d’avoir recours à l’avortement », souligne le maire travailliste.

« En tant que président des États-Unis, vous avez une énorme responsabilité dans vos prises de décisions. Et vous avez aussi une énorme plateforme, car les gens suivent ce que vous faites« , poursuit Sadiq Khan.

À Londres, « nous pensons que la diversité n’est pas une faiblesse mais une force. Nous respectons les femmes. Et nous pensons qu’elles sont à l’égal de l’homme. Nous pensons qu’il est important de sauvegarder nos droits à tous, et particulièrement des plus vulnérables et des marginalisés », développe encore Sadiq Khan.

Women have the right to autonomy over their own bodies and their reproductive rights should be protected – in London, the USA, everywhere. pic.twitter.com/5M04P5LKdE — Mayor of London (@MayorofLondon) June 3, 2019

« Le combat pour l’égalité des genres ne devrait pas être le seul combat des femmes et des filles », soutient enfin le maire de Londres dans cette vidéo, avant de citer la prix Nobel de la paix Malala Yousafsaï. « Nous devrions tous être féministes, et cela inclut aussi les hommes et les garçons ».